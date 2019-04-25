Минобороны РФ опровергло информацию о смене цвета погон ВДВ

Форму, а в особенности цвет погон военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ не планируется менять. И никаких документов на этот счёт в российском военном ведомстве просто нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя ранее появившуюся информацию в СМИ о замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ.
— Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах, — подчеркнул Конашенков.
Генерал отметил, что появление этой ложной информации "о планах изменения цвета погон" стало следствием нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ.
Отметим, ранее на Рязанском городском сайте, появилась информация, что якобы несколько курсантов Рязанского десантного училища им. В.Ф. Маргелова в знак протеста против замены традиционного голубого цвета погон ВДВ на зелёный сорвали их с себя.
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