Минобороны РФ опровергло информацию о смене цвета погон ВДВ

Официальный представитель военного ведомства сообщил, что появившиеся сообщения о замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ вызваны нежеланием отдельных лиц разобраться в данном вопросе.

Форму, а в особенности цвет погон военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ не планируется менять. И никаких документов на этот счёт в российском военном ведомстве просто нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя ранее появившуюся информацию в СМИ о замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ.

— Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах, — подчеркнул Конашенков.

Генерал отметил, что появление этой ложной информации "о планах изменения цвета погон" стало следствием нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ.

Отметим, ранее на Рязанском городском сайте, появилась информация, что якобы несколько курсантов Рязанского десантного училища им. В.Ф. Маргелова в знак протеста против замены традиционного голубого цвета погон ВДВ на зелёный сорвали их с себя.