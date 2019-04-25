Адвокат рассказал, как обезопасить себя при заказе лекарств за границей

Специалист напомнил, что незнание законов не освобождает от ответственности, и призвал "включать мозги".

Медицинский адвокат Дмитрий Айвазян прокомментировал Лайфу информацию о задержании жительницы Екатеринбурга, которой грозит 20 лет тюрьмы из-за посылки с антидепрессантами. Эксперт посоветовал гражданам ориентироваться на официальный перечень лекарственных препаратов, разрешённых к обороту в России.

— Здесь речь идёт не о названии того лекарства, которое она купила, речь идёт о субстрате, о действующем веществе. Формально к надзирающей структуре вопросов немного, по формальным основаниям к ним вопросов нет, — заявил Айвазян.

По словам специалиста, врачи иногда рекомендуют антидепрессанты, которых нет в России. В истории болезни пациентов подобные рекомендации не отражены, так как препаратов нет в списке разрешённых. Адвокат напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности, и посоветовал быть внимательными в похожих ситуациях.

— Простым людям нужно ориентироваться на официальный перечень лекарственных препаратов, которые разрешены к обороту в РФ. Если это есть, без всяких оглядок можно их покупать. Если этого нет, значит нужно смотреть химическую формулу и уже включать мозги, — сказал Айвазян.

Как ранее писал Лайф, 24-летняя жительница Урала заказала в Польше антидепрессанты. Они содержали запрещённое на территории Таможенного союза вещество. Теперь девушке, которая долгое время состояла на учёте у психиатра, грозит 20 лет тюрьмы.