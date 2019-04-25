Путин поручил продумать формат визита Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.
Предполагается, что турецкий лидер может приехать по случаю открытия Соборной мечети в Симферополе.
— Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июня, ответственный — глава МИД РФ Сергей Лавров, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
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