Путин поручил продумать формат визита Эрдогана в Россию

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Путин поручил продумать формат визита Эрдогана в Россию

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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

Предполагается, что турецкий лидер может приехать по случаю открытия Соборной мечети в Симферополе.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июня, ответственный — глава МИД РФ Сергей Лавров, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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