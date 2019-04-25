На сайте объявлений продают старую визитку Путина. Говорят, подлинник

Продавец даже готов пройти экспертизу, чтобы доказать подлинность уникального лота. А вот скидки делать не готов.

Необычный лот появился сегодня на интернет-платформе "Юла". Речь идёт о старой визитке, которая, как утверждает продавец, в 90-х годах принадлежала Владимиру Путину. Рядом с инициалами напечатана должность: советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов (Анатолия Собчака). А вот номера телефонов и факса написаны от руки.

Автор объявления утверждает, что бумага — стопроцентный оригинал, потому и цена за него соответствующая — 650 тысяч рублей.

Наши коллеги из Daily Storm дозвонились до хозяина вещицы и выяснили, что она досталась ему от отца, который в своё время работал депутатом. Причём саму визитку ему якобы дал лично будущий президент. Продавец готов на любые экспертизы, чтобы доказать подлинность бумаги. А вот цену снижать категорически отказался: "Это же история".

Ранее во Франции за 63 тысячи евро продали ручку, которая якобы принадлежала Путину. По словам аукционеров, предмет не является произведением искусства, но уникален в связи с "нынешними политическими реалиями".