Путин поручил принять меры по поддержке виноделов России

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Путин поручил принять меры по поддержке виноделов России

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на поддержку отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из выращенного на территории страны винограда. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи российского лидера с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла 18 марта 2019 года.

Президент также поручил рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство РФ, которые были бы направлены на защиту интересов отечественных производителей винодельческой продукции.

Путин поручил правительству представить доклад о проделанной по поручениям работе в срок до 15 июня 2019 года.

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