Захарова назвала встречу Путина и Ким Чен Ына "исправлением ошибок" США

Встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына можно рассматривать как попытку исправить ошибки американской дипломатии. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить ёмко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений, — заявила Захарова.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл во Владивостоке переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые продолжались 3,5 часа.