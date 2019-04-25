Под Калугой кошатник убил подругу, которая забыла покормить его любимицу

Мужчина отправится в тюрьму на долгих 7 лет. Кто будет кормить его кошку все это время, не сообщается.

Жителя Калужской области приговорили к 7 годам колонии строгого режима за убийство собственной сожительницы. Об этом сообщает прокуратура региона. В ходе следствия удалось установить, что в день трагедии пара не на шутку поссорилась из-за кошки, выясняя, чья же настала очередь ее кормить.

Вскоре спор перерос в рукоприкладство. 52-летний обвиняемый принялся избивать женщину, которая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где и скончалась.

— Суд, с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в прокуратуре.

Кто будет заботится о домашней любимице, когда хозяин окажется в тюрьме, не сообщается.

Но это не все шокирующие убийства на сегодня. Ранее Лайф рассказывал, как жительница Тамбова убила мужа, который мешал ей смотреть дебаты Зеленского и Порошенко.