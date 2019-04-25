Ягудин о пятерном прыжке 12-летнего фигуриста: Это ни о чём!

Спортсмен считает, что давать какие-то оценки относительно перспектив юного спортсмена преждевременно.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин скептически оценил тулуп в пять оборотов, который 12-летний фигурист Максим Белявский исполнил при помощи специального оборудования — страховочной лонжи.

— Информация не стоит шумихи. Это ни о чём! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на "удочке"? — сказал заслуженный мастер спорта России порталу Team Russia.

Ягудин пояснил, что ребёнка в силу не очень большого веса можно поднять и он будет крутиться.

Спортсмен подчеркнул, что давать какие-то оценки относительно перспектив юного спортсмена преждевременно. Ягудин считает, что на соревнованиях пятерные тулупы будут исполнять "лет через пятнадцать".