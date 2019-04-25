Умер актёр из "Крутого Уокера" Кен Керчевал

Причина его смерти не сообщается. 25 лет назад из-за онкологического заболевания ему удалили часть лёгкого.

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.

Причина смерти актёра не уточняется. Как отмечается, Керчевал был заядлым курильщиком — в 1994 году ему удалили часть лёгкого после того, как диагностировали онкологическое заболевание.

После операции Керчевал редко появлялся на экране, сосредоточившись на работе в театре.

Актёр был известен по ролям в "Крутом Уокере", "Телесети", "Кулаке", "От семи лет и выше".

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