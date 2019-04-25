Захарова посоветовала Хантсману подучить историю после слов об авианосцах

В то же время она обратила внимание, что язык угроз и санкций стал в последнее время настоящей визитной карточкой американского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала высказывания посла США в России Джона Хантсмана об авианосцах в Средиземном море. Она посоветовала дипломату получше изучить историю, прежде чем угрожать России.

— К сожалению, язык угроз, санкций стал в последнее время визитной карточкой американского внешнеполитического ведомства. Я думаю, что надо просто хорошо учить историю. Это позволит избегать непростительных для дипломата ошибок, — заявила Захарова в ходе брифинга в четверг.

Она напомнила, что наша страна на протяжении всей своей многовековой истории неоднократно сталкивалась с подобными угрозами и доказывала их несостоятельность. Захарова привела в пример "имперские амбиции Наполеона", которые в своё время удалось остудить русской армии, или же притязания западных соседей в лице Карла XII, чья кампания закончилась для шведов "стыдом и позором".

Ранее Лайф сообщал, что при осмотре авианосца Abraham Lincoln глава американского диппредставительства в Москве заявил, что каждый развёрнутый в Средиземном море корабль США представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".