В ПФР назвали условие, при котором жители Донбасса смогут получать пенсии в РФ

Москва в этом вопросе планирует действовать в рамках Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года.

Жители ДНР и ЛНР, которые получат гражданство РФ по упрощённому порядку, смогут получать российские пенсии только при условии постоянного проживания в России. Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что страховые пенсии по старости может выплачивать лишь та страна, в которой человек находится, независимо от его гражданства. Москва в этом вопросе планирует действовать в рамках Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года, из которого Украина ещё не вышла.

Обеспечение будет предоставляться в общем порядке, а размер выплат будет определяться при помощи официального курса валют на момент назначения пенсии.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь, российский лидер назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдают, например, Венгрия и Румыния.