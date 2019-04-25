Убийцей 17-летнего подростка в Новокузнецке оказался его сокурсник

Особо тяжкое преступление удалось раскрыть менее чем за сутки. Подозреваемого проверят на вменяемость.

В Кузбассе задержали подозреваемого в дерзком убийстве 17-летнего подростка, застреленного в среду на одной из городских улиц буквально средь бела дня. Как сообщили в следствии, преступление было раскрыто менее чем за сутки.

— Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший, — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Мотив преступления пока не известен. Следствие отрабатывает все версии произошедшего. Подозреваемого будут проверять на вменяемость в том числе.

Как сообщал Лайф, шокирующее преступление произошло накануне. Злоумышленник в маске подбежал к идущему на остановку подростку со спины и произвёл выстрел. Подобрав гильзу, преступник скрылся, а его жертва умерла на месте.