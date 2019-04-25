Учёные рассказали о негативном влиянии даже 20 минут недосыпа

Учёные из Университета Южной Флориды выяснили, что нарушение режима сна во время рабочей недели сильно мешает процессу труда. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в издании Sleep Health.

Эксперты опросили 130 человек, работающих в сфере информационных технологий и у которых есть хотя бы один ребёнок школьного возраста.

Участники опроса сообщили, что испытывали больше когнитивных проблем в дни, перед которыми спали на 16 минут меньше и когда качество сна было хуже обычного. Как выяснилось, недосып сказывался на уровне стресса людей.

— Хорошо спящие люди могут быть лучшими исполнителями на работе благодаря большей способности оставаться сосредоточенными на задаче с меньшим количеством ошибок и межличностных конфликтов, — пояснила ведущий исследователь Суми Ли.

По словам специалиста, результаты исследования дают эмпирические доказательства того, почему работодателям необходимо прилагать больше усилий для улучшения сна своих сотрудников.

Ранее Лайф рассказывал о лайфхаках, которые помогут спать, как младенец.