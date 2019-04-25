Зеленский провёл первую международную встречу после победы на выборах

Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил ему помощь в проведении реформ в сферах борьбы с коррупцией и совершенствования правовой системы. Дипломат отметил, что на Западе с особым вниманием следят за тем, как Украина добивается успеха в этих двух сферах.
— Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом, — цитирует Линкявичуса штаб Зеленского.
Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени