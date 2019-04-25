Зеленский провёл первую международную встречу после победы на выборах

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Зеленский провёл первую международную встречу после победы на выборах

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Фото: © Facebook/Команда Зеленского

Первой международной встречей, которую после победы на выборах президента Украины провёл Владимир Зеленский, стал разговор с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Об этом сообщили в четверг в штабе политика.

Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил ему помощь в проведении реформ в сферах борьбы с коррупцией и совершенствования правовой системы. Дипломат отметил, что на Западе с особым вниманием следят за тем, как Украина добивается успеха в этих двух сферах.

— Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом, цитирует Линкявичуса штаб Зеленского.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.

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