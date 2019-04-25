Южная Корея ждёт Путина с визитом до конца года

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Южная Корея ждёт Путина с визитом до конца года

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Мун Чжэ Ин и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Южной Корее до конца года. Об этом заявил посол Республики в РФ У Юн Гын.

Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года, — цитирует дипломата ТАСС.

Посетить Сеул российского лидера пригласил президент Мун Чжэ Ин в ходе визита в Россию в июне 2018 года.

В настоящее время президент РФ находится в Китае, где завтра и послезавтра примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь".

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