Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

При этом ранее по закону республики оклад главы региона мог увеличиться максимум вдвое.

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%. Документ опубликован на сайте правительства республики.

При этом ранее оклад главы регионы мог разово увеличиться максимум в два раза. Сами надбавки могут выписываться за "особые условия труда".

До 29 апреля документ будет находиться на экспертизе, а уже через 90 дней он вступит в законную силу.

Впрочем, это далеко не первый скандал с губернатором-коммунистом и выплатами его подчинённым. Перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — пятнадцать человек, в том числе замы Коновалова и министры.