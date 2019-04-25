Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, потому что в нынешнем виде она "больше не работает".
— Можно даже сделать так, чтобы в неё входило меньше государств, — заявил французский лидер.
#Macron: 'The #Schengen area... no longer works'— FRANCE 24 English (@France24_en) 25 апреля 2019 г.
Watch the live speech here ⬇️
https://t.co/3CtVFFatQK …#conferencedepresse #GrandDebat pic.twitter.com/nrIO34hVbr
Макрон считает, что из Шенгена следует исключить государства, которые отказываются принимать участие в распределении прибывающих в Европу мигрантов. Французский лидер раскритиковал страны Шенгенской зоны, уделяющие недостаточное внимание контролю за собственными границами.
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