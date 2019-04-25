Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

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Он заявил о необходимости исключения стран, отказывающихся принимать участие в распределении прибывающих в Европу мигрантов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, потому что в нынешнем виде она "больше не работает".

Можно даже сделать так, чтобы в неё входило меньше государств, — заявил французский лидер.

Макрон считает, что из Шенгена следует исключить государства, которые отказываются принимать участие в распределении прибывающих в Европу мигрантов. Французский лидер раскритиковал страны Шенгенской зоны, уделяющие недостаточное внимание контролю за собственными границами.

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