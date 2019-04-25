Путин потребовал решить проблему со служебным жильём для крымских военных

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Путин потребовал решить проблему со служебным жильём для крымских военных

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Министерству обороны улучшить обеспечение служебным жильём крымских военнослужащих. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кремля 25 апреля.

В документе глава государства потребовал до 1 июня " представить предложения, предусматривающие дополнительные меры, направленные на обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу в республике Крым и городе Севастополе, служебными жилыми помещениями".

Как писал Лайф, 18 марта президент провёл встречу с представителями общественности Крыма по случаю пятилетней годовщины присоединения полуострова к России. В ходе мероприятия он отметил важность своевременного обеспечения военных жильём.

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