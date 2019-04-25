В США прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

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В США прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

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Фото: © Flickr/ mob mob

Вашингтон продолжит координировать шаги по вопросу денуклеаризации Северной Кореи. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель Госдепартамента США, комментируя встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Мы продолжим тесным образом координировать [шаги] с союзниками и партнёрами ради достижения общей цели [всего] мира, заключающейся в окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи, — заявила представитель Вашингтона.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл во Владивостоке переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые продолжались 3,5 часа.

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