Михаил Горбачёв попал в больницу

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Андре Сингера.

Как уточняется, политик должен был приехать на премьеру документального фильма "Встреча с Горбачёвым", показом которого завершился 41-й Московский международный кинофестиваль.

— Врачи не разрешили ему приехать, — рассказал агентству сорежиссёр картины Андре Сингер.

В документальном фильме кинорежиссёр Вернер Херцог выступил в роли интервьюера — он общался с Горбачёвым на различные темы.

Напомним, 2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 88 лет. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме назвал политика "авторитетным государственным и общественным деятелем".