Американский суд отказался переносить приговор по делу Бутиной

Суд в США отказался отсрочить вынесение приговора по делу гражданки РФ Марии Бутиной, которое назначено на 26 апреля.

Судья Таня Чуткан отклонила ходатайство адвокатов Бутиной, которые требовали исключить из дела показания экс-сотрудника ФБР Роберта Андерсона, заявившего, что россиянка действовала "от лица властей РФ".

В своём решении Чуткан пояснила, что сторона защиты не просила дополнительного времени на подготовку ответа на заявление Андерсона, несмотря на готовность обвинения отложить ради этого вынесение приговора.

Напомним, власти Соединённых Штатов обвиняют Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Гражданка России признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления. Вынесение приговора гражданке РФ Марии Бутиной состоится 26 апреля.