Подросток пострадал при падении кровли здания в Свердловской области

Из-за обрушения балки перекрытия кровли заброшенного здания в городе Первоуральск Свердловской области пострадал 16-летний подросток. Об инциденте сообщили на сайте СУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточняется, о произошедшем по телефону спасателям рассказал очевидец происшествия. После этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС, полиции и скорая.

— В условиях опасности дальнейшего обрушения ветхих конструкций кровли спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли подростка из-под балки и передали медикам, — отметили в заявлении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, юноша госпитализирован.

На сайте СУ СКР по Свердловской области отметили, что в настоящий момент "выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента".

— Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка. Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном объекте, — уточняется в заявлении.

Также сообщается, что процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.