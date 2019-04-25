Подросток пострадал при падении кровли здания в Свердловской области

Из-за обрушения балки перекрытия кровли заброшенного здания в городе Первоуральск Свердловской области пострадал 16-летний подросток. Об инциденте сообщили на сайте СУ МЧС России по Свердловской области.
Как уточняется, о произошедшем по телефону спасателям рассказал очевидец происшествия. После этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС, полиции и скорая.
— В условиях опасности дальнейшего обрушения ветхих конструкций кровли спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли подростка из-под балки и передали медикам, — отметили в заявлении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, юноша госпитализирован.
На сайте СУ СКР по Свердловской области отметили, что в настоящий момент "выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента".
— Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка. Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном объекте, — уточняется в заявлении.
Также сообщается, что процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.
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