Глава исполкома СНГ: Украина при Порошенко не пыталась выйти из содружества

Несмотря на ряд громких обещаний, за весь период правления Петра Порошенко Украина так и не подала официальное заявление о выходе из СНГ. Об этом сообщил "Известиям" председатель исполкома организации Сергей Лебедев.

По словам дипломата, за Киевом до сих пор сохраняются его кабинеты. В содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Незалежная вернётся к активному участию в деятельности организации.

В настоящий момент Украина вышла из ряда договоров и не платит взносы, однако формально остаётся членом СНГ и в организации пока не торопятся её исключать.

Как писал Лайф, в апреле 2019 года Украина отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, а в феврале власти страны заявили, что рассматривают возможность расторжения 236 договоров с организацией.