Постпред Украины: Киев не будет требовать от Совбеза ООН санкций против России

Украина не планирует просить санкций в отношении России в ходе предстоящего заседания в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред Незалежной Владимир Ельченко.

По его словам, Киев в первую очередь надеется добиться реакции международного сообщества.

— Мы далеки от такого запроса, как санкции против России, но, конечно, должно быть как минимум заявление председателя Совбеза, или другое заявление Совета, или хотя бы заявление для прессы, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

После этого постпред Украины обратился в Совбез ООН по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко. Заседание в СБ ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса будет проведено 25 апреля. Российского лидера удивило заявление Киева, в связи с этим он подчеркнул, что данный вопрос "носит чисто гуманитарный характер".