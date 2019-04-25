Постпред Украины: Киев не будет требовать от Совбеза ООН санкций против России

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Постпред Украины: Киев не будет требовать от Совбеза ООН санкций против России

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Фото: © РИА Новости

Украина не планирует просить санкций в отношении России в ходе предстоящего заседания в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред Незалежной Владимир Ельченко.

По его словам, Киев в первую очередь надеется добиться реакции международного сообщества.

Мы далеки от такого запроса, как санкции против России, но, конечно, должно быть как минимум заявление председателя Совбеза, или другое заявление Совета, или хотя бы заявление для прессы, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

После этого постпред Украины обратился в Совбез ООН по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко. Заседание в СБ ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса будет проведено 25 апреля. Российского лидера удивило заявление Киева, в связи с этим он подчеркнул, что данный вопрос "носит чисто гуманитарный характер".

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