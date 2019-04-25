В Горбачёв-фонде опровергли данные о госпитализации экс-президента СССР

Информация в СМИ, что экс-президент СССР не приехал на премьеру документального фильма "Встреча с Горбачёвым" по причине плохого самочувствия, не соответствует действительности. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

— Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе. Я с ним провёл в общей сложности, наверное, два часа, — заявил Палажченко.

Напомним, 41-й Московский международный кинофестиваль завершился показом фильма Вернера Херцога и Андре Сингера "Встреча с Горбачёвым". Ожидалось, что сам политик посетит премьеру картины.

Лайф писал, что 2 марта Горбачёву исполнилось 88 лет. Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме назвал экс-президента СССР "авторитетным государственным и общественным деятелем".