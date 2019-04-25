Посольство РФ в Лондоне осудило Великобританию за отказ уважать выбор крымчан

Правительство Великобритании продолжает игнорировать решение крымчан о воссоединении полуострова с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Посольства РФ в Лондоне.

Комментарий диппредставительства прозвучал на фоне заявления замглавы британского МИД Алана Данкана о незаконности российского статуса Крыма, который, по его словам, якобы был аннексирован ранее.

Он также выразил убеждённость в том, что Москва якобы "систематически ограничивает фундаментальные права и свободы" и навязывает жителям полуострова гражданство.

Глава пресс-службы подчеркнул, что высказывания Дункана "полностью оторваны от действительности", и посетовал на текущую позицию британских властей.

— Вызывает сожаление полное и преднамеренное игнорирование реалий, связанных с развитием Крыма в составе России. К сожалению, консервативное правительство предпочитает не замечать очевидных позитивных изменений, которые происходят в жизни крымчан, — отметил пресс-секретарь в заявлении.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказались в пользу воссоединения с РФ.