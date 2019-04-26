Стали известны гонорары звёзд "Мстителей"

Самым высокооплачиваемым из всех актёров, сыгравших культовых супергероев вселенной Marvel, стал Роберт Дауни-младший. За фильм 2012 года "Мстители" он получил 50 миллионов долларов.

Стали известны размеры гонораров актёров, исполнивших главные роли в фильмах киностудии Marvel. Об этом сообщает информационный ресурс Just Jared.

Отмечается, что американская актриса Бри Ларсон (Капитан Марвел) получила 5 миллионов долларов. В свою очередь зарплата Чедвика Боузмана, звезды "Чёрной пантеры", составила 2 миллиона долларов.

Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, получил по 15 миллионов долларов за фильмы "Мстители. Война Бесконечности" и "Первый мститель. Противостояние".

Ту же сумму (15 миллионов долларов) за свою работу в кинолентах "Тор. Рагнарёк" и "Мстители. Война Бесконечности" получил Крис Хемсфорт, знаменитый тем, что сыграл в кинокартинах скандинавского бога грома Тора. Добавляется, что в 2011 году за своё первое появление в качестве супергероя в фильме "Тор" он получил 150 тысяч долларов.

Тем временем самая высокая зарплата среди команды "Мстителей" — у Роберта Дауни-младшего, который сыграл Железного Человека. Если за блокбастер 2008 года "Железный человек" ему заплатили 500 тысяч долларов, то за четыре года его денежное вознаграждение увеличилось в 100 раз и составило 50 миллионов долларов, включая кассовые бонусы. Такую зарплату актёр получил за фильм "Мстители" 2012 года.

Напомним, в России фильм "Мстители. Финал" покажут 29 апреля. Это на пять дней позже, чем в других странах. Ранее была опубликована реклама блокбастера, в которой Капитан Марвел показала свои силы.