ЦИК ответила на слова Зеленского о затягивании объявления результатов выборов

Центризбирком Украины удивило заявление избранного президента Незалежной Владимира Зеленского о затягивании объявления итогов выборов ради отсрочки его инаугурации. Об этом рассказал замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Он напомнил о независимости комиссии от других органов государственной власти и продемонстрировал готовность развеять все сомнения на этот счёт.

Кроме того, Радченко подчеркнул, что для оглашения результатов закон предусматривает срок до десяти дней.

— За вчерашний день приняты протоколы 104 избирательных комиссий. Это беспрецедентно быстро. ЦИК работает быстро и точно, — отметил он в эфире телеканала "Прямой".

Как писал Лайф, ранее Зеленский высказал мнение, что ЦИК страны намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы он, вступив в должность, не смог распустить Раду.