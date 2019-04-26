ЦИК ответила на слова Зеленского о затягивании объявления результатов выборов

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ЦИК ответила на слова Зеленского о затягивании объявления результатов выборов

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Фото: © Facebook/ Володимир Зеленський

Центризбирком Украины удивило заявление избранного президента Незалежной Владимира Зеленского о затягивании объявления итогов выборов ради отсрочки его инаугурации. Об этом рассказал замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Он напомнил о независимости комиссии от других органов государственной власти и продемонстрировал готовность развеять все сомнения на этот счёт.

Кроме того, Радченко подчеркнул, что для оглашения результатов закон предусматривает срок до десяти дней.

За вчерашний день приняты протоколы 104 избирательных комиссий. Это беспрецедентно быстро. ЦИК работает быстро и точно, — отметил он в эфире телеканала "Прямой".

Как писал Лайф, ранее Зеленский высказал мнение, что ЦИК страны намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы он, вступив в должность, не смог распустить Раду.

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