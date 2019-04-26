Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут встретиться в Белом доме в ближайшее время. Об этом американский лидер сообщил журналистам на встрече 25 апреля на Южной лужайке Белого дома.

— В ближайшее время я приму председателя Си [Цзиньпина. — Прим. Лайфа] в Белом доме, — цитирует Трампа Reuters.

Ранее Лайф писал, что Трамп и Си Цзиньпин не смогут провести встречу в конце марта из-за большого объёма работы, который предстоит выполнить обеим сторонам для того, чтобы прийти к соглашениям по всем торговым спорам.

Напомним, в начале марта стало известно, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии заключения торговой сделки. Изначально соглашения планировалось достигнуть 27 марта на встрече глав двух государств.