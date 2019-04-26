Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского принять участие в выборах

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как убеждал избранного президента Украины Владимира Зеленского стать политиком.

По словам Богдана, он познакомился с шоуменом более пяти лет назад и начал общаться с ним в 2014–2015 годах.

Также он ранее предлагал Зеленскому выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата в мажоритарный избирательный округ, однако будущий президент отказался от этого предложения, посчитав его "неправильным".

Юрист пояснил, что Зеленский побоялся потерять доверие народа и не захотел, чтобы его воспринимали как одного из депутатов.

— У меня были другие мысли — о политической платформе, о стартовой площадке. Но в том споре победил Володя, и он оказался прав тогда с точки зрения настоящего времени, — признался Богданов.

По его мнению, той самой стартовой площадкой для Зеленского стали видеотизеры к его сериалу "Слуга народа".

Как писал Лайф, ранее на Украине обнародовали окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.

Избранный президент обвинил Центризбирком страны в затягивании официального объявления итогов выборов. По его словам, это необходимо для того, чтобы, вступив в должность, он не смог распустить Раду. На его заявление отреагировал замглавы ЦИК Евгений Радченко.