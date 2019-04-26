На Facebook завели дело о хранении паролей миллионов пользователей

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая не защитила персональные данные миллионов пользователей, передаёт Politico.

— Сотни миллионов паролей, принадлежащих пользователям Facebook, Facebook Lite и Instagram, хранились в Facebook в простом текстовом формате на его внутренних серверах, — говорится в сообщении.

Также ирландская комиссия добавила, что предстоит разобраться в данном вопросе и определить, выполнила ли компания Facebook свои обязательства согласно действующим положениям Общего регламента о защите персональных данных (GDPR).

Ранее Лайф писал, что крупнейшей в мире социальной сети Facebook грозит штраф в размере до 5 миллиардов долларов из-за скандала, связанного с Cambridge Analytica.

Кроме того, в середине апреля в Facebook сообщили, что хранили в читаемом, а не зашифрованном виде пароли миллионов пользователей Instagram.

Это уже не первый случай, когда компания обнаружила, что пароли хранятся в открытом виде. Ранее она сообщила, что пароли миллионов аккаунтов Facebook доступны сотрудникам.