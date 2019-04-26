Небензя: Выдача паспортов жителям Донбасса не связана с минскими соглашениями

В ходе заседания Совбеза ООН по Украине Василий Небензя отметил, что решение РФ облегчить получение паспортов для жителей Донбасса никак не связано с минскими соглашениями.

— Я, конечно, благодарю докладчиков (от ООН и ОБСЕ. — Прим. Лайфа) за сегодняшний брифинг, но, откровенно говоря, не понял, какое отношение эти брифинги имели к тому вопросу, который по просьбе украинской стороны привёл нас в этот зал сегодня, и как этот вопрос соотносится с минскими соглашениями, — приводит слова дипломата ТАСС.

При этом Небензя отметил, что решение Москвы продиктовано исключительно гуманными соображениями и насильно к гражданству никого не принуждают.

— Во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даём возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается, — подчеркнул дипломат.

В этой связи он напомнил, что многие украинцы ещё до указа подали заявления о приёме гражданства РФ.

Кроме того, Небензя обратил внимание на тот факт, что Россия не только ничего ни у кого не отбирает своим указом, но и добровольно берёт на себя дополнительную экономическую нагрузку.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

После этого постпред Незалежной Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко. Российского лидера удивило заявление Киева, в связи с этим он подчеркнул, что данный вопрос "носит чисто гуманитарный характер".