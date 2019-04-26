В Пентагоне поставки С-400 в Турцию назвали "стратегической уловкой" России

С помощью поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию Россия намеревается создать раздор между Анкарой и её союзниками с Запада. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны США Эрик Пэхон.

По его словам, Россия якобы воспользовалась тем, что Турция ослабла после действий Москвы на территории Грузии и Украины.

Подчеркнув, что Анкара почти 70 лет была союзником НАТО и Вашингтон "намерен сохранить эти отношения", Пэхон выразил надежду, что турецкая сторона всё-таки откажется от сделки с Москвой.

— Мы искренне надеемся на то, что Турция сделает выбор в пользу отказа от С-400, обеспечит защиту своего воздушного пространства с помощью систем, совместимых с техникой НАТО, и сохранит свои инвестиции в программу F-35,— передаёт слова Пэхона ТАСС.

Как писал Лайф, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что власти страны не планируют перепродавать С-400 другим странам.

Турецкая сторона неоднократно заявляла о своём намерении довести сделку с Россией по покупке ЗРК С-400 "Триумф" до конца, несмотря на многочисленные угрозы санкциями и отстранения США от покупки их самолётов F-35. В Министерстве обороны РФ назвали позицию Анкары "достойной восхищения".