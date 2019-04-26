Кадыров ответил на введение санкций США в отношении главы Правительства Чечни

Политик назвал принятые Вашингтоном меры "очередным юмористическим номером" и заявил, что внимания Госдепа ждёт перечень гораздо более серьёзных проблем, чем введение санкций против Муслима Хучиева, которому от них "ни жарко ни холодно".

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение США ввести санкции в отношении главы правительства республики Муслима Хучиева и его супруги. Оценкой работы Госдепа он поделился в своём телеграм-канале.

Рассуждая о введённых санкциях, Кадыров предположил, что в ведомстве решили, что у США нет проблем, которые требуют внимания властей. В связи с этим он напомнил о целом ряде не решённых Вашингтоном вопросов в сфере внутренней политики.

— Меня нисколько не удивляет, что Госдеп запретил Хучиеву въезд в страну. Ведь ранее они объявили санкции моей лошади. Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживёт и дальше, — подчеркнул глава республики.

Кадыров также проанализировал истинную причину ненависти американских властей к Чечне и вспомнил, что среди лидеров террористов, действовавших в регионе в прошлом, были и граждане США, прошедшие спецподготовку под руководством спецслужб.

По мнению политика, тогда перед руководителями террористических группировок стояла задача сделать Чечню плацдармом разрушения целостности России и сейчас эту же цель преследуют посредством информационной, политической и экономической атаки.

— Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдёт на пользу всем,— заключил Кадыров.

Как писал Лайф, Вашингтон ввёл санкции в связи с тем, что считает Муслима Хучиева причастным к нарушению прав человека. При этом доказательств обвинений не предоставляется.