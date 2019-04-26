Кадыров ответил на введение санкций США в отношении главы Правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение США ввести санкции в отношении главы правительства республики Муслима Хучиева и его супруги. Оценкой работы Госдепа он поделился в своём телеграм-канале.
Рассуждая о введённых санкциях, Кадыров предположил, что в ведомстве решили, что у США нет проблем, которые требуют внимания властей. В связи с этим он напомнил о целом ряде не решённых Вашингтоном вопросов в сфере внутренней политики.
— Меня нисколько не удивляет, что Госдеп запретил Хучиеву въезд в страну. Ведь ранее они объявили санкции моей лошади. Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживёт и дальше, — подчеркнул глава республики.
Кадыров также проанализировал истинную причину ненависти американских властей к Чечне и вспомнил, что среди лидеров террористов, действовавших в регионе в прошлом, были и граждане США, прошедшие спецподготовку под руководством спецслужб.
По мнению политика, тогда перед руководителями террористических группировок стояла задача сделать Чечню плацдармом разрушения целостности России и сейчас эту же цель преследуют посредством информационной, политической и экономической атаки.
— Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдёт на пользу всем,— заключил Кадыров.
Как писал Лайф, Вашингтон ввёл санкции в связи с тем, что считает Муслима Хучиева причастным к нарушению прав человека. При этом доказательств обвинений не предоставляется.
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