Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

Министерство финансов Украины сообщило о том, что совокупный государственный долг страны за март месяц текущего года увеличился на 0,7% и составил 78,78 миллиарда долларов, передают "Украинские новости".

— Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2146,64 миллиарда гривен, или $78,78 млрд, против 2111,99 миллиарда гривен, или $78,24 млрд, месяцем ранее, — отмечает издание.

Добавляется, что прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,64 до 40,18 миллиарда долларов, а прямой внутренний долг возрос до 764,29 миллиарда гривен (около 29 миллиардов долларов).

Ранее Лайф писал, что Украина должна выплатить 12 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2020 годах.

Тем временем в Киеве утвердили программу выплаты госдолга в 2019 году, согласно которой страна планирует выплатить около 15 миллиардов долларов, при этом заняв на внутреннем и внешнем рынках порядка 12,3 миллиарда долларов.