СМИ КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына дружественной и трогательной

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына носила тёплый, дружественный и трогательный характер. Об этом указывается в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Авторы отметили, что Путин тепло встретил Ким Чен Ына и политики провели конструктивную беседу.

Отмечается, что длившиеся 3,5 часа переговоры во Владивостоке 25 апреля оказались "полезным моментом, который имеет большое значение в устойчивом и здоровом развитии отношений между двумя странами".

Напомним, саммит во Владивостоке стал первой личной встречей президента России и лидера КНДР.

Как писал Лайф, Путин остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Ким Чен Ын также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Также сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР и отметил роль СССР в освобождении Кореи.