Коалиция США признала вину в гибели около 1300 человек в Сирии и Ираке

Коалиция США подтвердила свою причастность к гибели 1291 мирного жителя в Сирии и Ираке. Об этом сообщает FOX40 со ссылкой на ежемесячный доклад коалиции.

Отмечается, что в период с августа 2014-го по март 2019 года коалицией было нанесено более 34 тысяч ударов, направленных на борьбу с террористами ИГИЛ*.

— По меньшей мере 1291 гражданский был непреднамеренно убит в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — указывается в докладе.

При этом правозащитники неправительственной организации Amnesty International, выступающей за соблюдение общепризнанных прав каждого человека, опубликовали доклад, согласно которому при действиях коалиции по освобождению города Ракка погибло 1600 мирных жителей.

Также правозащитники добавили, что командование коалиции США не заботилось вопросами разведки, поэтому часто наносило удары по жилым территориям, где находились мирные граждане.

Напомним, на протяжении нескольких лет сирийский город Ракка находился под контролем боевиков ИГИЛ и считался их столицей. В октябре 2017 года город освободили отряды сирийских курдов при поддержке авиации коалиции во главе с США.

При этом город подвергался многодневным бомбардировкам, из-за чего оказался практически полностью разрушен. Впоследствии официальные власти Сирии направили в ООН письмо, в котором назвали метод освобождения Ракки "кровавой бойней", в результате которой погибли тысячи ни в чём не виновных мирных жителей.

Тем временем Дамаск назвал военные операции коалиции во главе с США в Ракке геноцидом против сирийского народа.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.