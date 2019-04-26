Президент Чехии: Порошенко несёт ответственность за отсутствие мира на Донбассе

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проиграл выборы из-за потери доверия украинцев, которым он обещал достичь мира на востоке Незалежной. Такую точку зрения высказал президент Чехии Милош Земан.

— Порошенко несёт долю ответственности за то, что на востоке Украины мира нет, хотя он и обещал [народу] добиться его установления, — передаёт слова Земана ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что теперь Порошенко "никто не верит" и победа Зеленского со значительным отрывом служит подтверждением этого.

По словам Земана, шоумен — более выгодная кандидатура на пост президента Украины, чем Порошенко.

Своё расположение он подкрепил пожеланием удачи новоизбранному украинскому лидеру.

Напомним, на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.