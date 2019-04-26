Тренер "Спартака" назвал причины разгромного поражения в матче с "Арсеналом"

Наставник "Спартака" Олег Кононов заявил, что гостевое поражение в игре против тульского "Арсенала" можно объяснить потерей из-за травм нескольких ведущих футболистов.

— Из-за травм не играли три футболиста: Жиго, Рассказов и Адриано. Линия защиты вышла в обновлённом состоянии — Айртон играл справа, а для Гапонова эта встреча вообще стала дебютной, впервые в таком сочетании действовали, — цитирует Кононова "Чемпионат".

Он также отметил, что на ход матча повлияли быстрые голы, которые удалось провести "Арсеналу".

— На первых минутах мы позиционно играли неудачно и сразу же получили два гола, — резюмировал главный тренер "Спартака".

Напомним, "Спартак" уступил "Арсеналу" в Туле со счётом 0:3. После этого поражения красно-белые окончательно потеряли все шансы на чемпионство в РПЛ. "Спартак" с 39 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице. Следующим соперником красно-белых станет казанский "Рубин", с которым они встретятся в Москве 29 апреля.