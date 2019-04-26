Депутат Рады рассказал о нарушении регламента при принятии закона о госязыке

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят с нарушением регламента.

По словам члена партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", среди нарушений можно отметить тот факт, что окончательный текст закона был отредактирован до окончания рассмотрения последних поправок. Кроме того, ни одна внесённая поправка не была вынесена на подтверждение, несмотря на требование депутатов.

— Только сегодня непонятным образом соединили какие-то поправки и получили финальный текст, — приводит слова Шуфрича РИА "Новости".

При этом он отметил, что его партия уже зарегистрировала проект постановления об отмене результатов голосования.

— Если законопроект будет подписан и вступит в силу, то мы обратимся в конституционный суд. Мы будем настаивать на отмене данного закона — как по сути его текста, так и по форме принятия, — пообещал депутат.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины. А в российском МИД отметили, что данный закон противоречит конституции Незалежной.