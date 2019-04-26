Ким Чен Ын пригласил ансамбль Росгвардии выступить в КНДР

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну очень понравилось выступление Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, поэтому он пригласил Росгвардию приехать с концертом в его страну. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на дирижёра ансамбля генерал-майора Виктора Елисеева.

По его словам, после концерта лидер КНДР и президент РФ Владимир Путин подошли к участникам ансамбля и поблагодарили весь творческий коллектив, который включал в себя ведущих солистов Большого театра, музыкантов Краснодарской филармонии и многих других.

— Я так понял, что Владимиру Владимировичу и Ким Чен Ыну очень понравилось наше выступление, они говорили самые яркие и восторженные слова благодарности, — сказал Елисеев.

Также он отметил, что выступление Росгвардии произвело на Ким Чен Ына настолько приятное впечатление, что северокорейский лидер пригласил весь ансамбль с концертом к себе на родину.

— Я никогда с вашим ансамблем и с вами лично не встречался, но отзывы, когда вы были у нас, самые хорошие и самые яркие, я хочу пригласить вас к нам в страну, — процитировал Елисеев лидера КНДР.

Напомним, саммит во Владивостоке стал первой личной встречей президента России и лидера КНДР.

Как писал Лайф, Путин остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Ким Чен Ын также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Также сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР и отметил роль СССР в освобождении Кореи.