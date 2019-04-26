"Русская Ким Кардашьян" вновь опубликовала провокационное фото в купальнике

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"Русская Ким Кардашьян" вновь опубликовала провокационное фото в купальнике

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Фото: © Instagram/anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, которую из-за выдающихся форм называют "русской Ким Кардашьян", решила порадовать фанатов очередным интригующим фото.

В своём инстаграме модель из Калининграда опубликовала снимок в слитном купальнике, показавшемся поклонникам слишком узким. На фото видно, что бюст и бёдра едва в него помещаются.

Купальник явно мал, — констатировал один из подписчиков, предположив, что "русская Ким Кардашьян" специально ошиблась с размером.

Пост модели набрал за несколько часов уже более 80 тысяч лайков и более тысячи комментариев пользователей, обсуждающих роскошные формы девушки.

Ранее "русская Ким Кардашьян" выложила откровенное фото в колготках в сеточку, показала сексуальное фото с пляжа в микробикини, а также продемонстрировала, как выглядит её фигура без фотошопа.

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