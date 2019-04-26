СМИ: Трамп намерен заключить ядерный договор с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что Трамп ясно дал понять: контроль над вооружениями должен включать в себя взаимодействие с Москвой и Пекином. При этом планируется, что проект коснётся всех видов оружия, включая все ракеты и все боеголовки.

— Это то, чего не пробовала [сделать] ни одна из администраций. Но я готов поспорить, что ни одна администрация не пыталась сделать того, что [Трамп] сделал, например, в отношении КНДР, — добавил источник.

Напомним, что 8 апреля 2010 года Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в Праге.

Согласно договору, который вступил в силу 5 февраля 2011 года, предусматривается сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 штук. Документ рассчитан на 10 лет.