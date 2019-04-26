Пьяный житель Одессы открыл стрельбу по окнам школы во время занятий

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Пьяный житель Одессы открыл стрельбу по окнам школы во время занятий

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Фото: © Flickr/ Thomas Hawk

В Одессе мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по окнам учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как уточняется, 24-летний мужчина в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону школы.

В момент стрельбы в учебном заведении проводились занятия, однако никто из учителей и детей не пострадал.

Полиция арестовала злоумышленника, изъяв оружие.

Отмечается, что в отношении одессита составили административный протокол за распитие алкоголя в общественных местах и хулиганство.

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