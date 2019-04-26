Около трёх миллионов россиян не смогут в мае выехать за границу из-за долгов

Перед майскими праздниками около трёх миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за наличия задолженностей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Как уточняется, 40 процентов из них являются клиентами банков, 20 процентов числятся в списке должников по алиментам, ещё 10 не оплатили штрафы или налоги ГИБДД.

Среди должников по ЖКХ числятся ещё пять процентов, а в числе заёмщиков МФО отметили всего 1,5 процента таких должников.

Как сообщает газета "Известия", в первом квартале 2019 года выезд за границу был закрыт для 4,4 миллиона россиян. Этот показатель превышает данные 2018 года в полтора раза.

При этом количество невыездных должников растёт уже четыре года подряд.

В ведомстве отмечают, что ограничение на выезд стало действенной мерой в борьбе за эффективное погашение задолженностей и в период с января по март жители РФ выплатили долги на сумму 19 миллиардов рублей, что превышает прошлогодний показатель на 6,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что статус невыездного гражданина присваивается при наличии задолженности, составляющей более десяти тысяч рублей в отношении кредитов, налогов, алиментов, штрафов за нарушение правил дорожного движения, услуг ЖКХ и др.

Как писал Лайф, ранее в отчёте Государственной службы статистики Незалежной отметили, что долг граждан Украины за все виды жилищно-коммунальных услуг продолжает расти и уже преодолел отметку в $2,5 миллиарда.