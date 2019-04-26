Народный депутат Украины Надежда Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы и заявила, что обе исправительные системы практически не отличаются друг от друга. Об этом она рассказала в эфире национального телеканала NewsOne.

— Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почёта. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять, — сказала Савченко.

Также, по её словам, пенитенциарные учреждения одинаковы по быту, помещениям и методам работы, поскольку оба они продолжают "советскую систему".

Напомним, 23 апреля Надежда Савченко впервые вернулась в Верховную раду после освобождения из СИЗО. Суд освободил её из-под стражи ночью 16 апреля, поскольку истёк срок меры пресечения. Год назад Савченко была арестована по подозрению в подготовке теракта и госпереворота на Украине.