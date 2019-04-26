Россия вошла в топ-10 самых популярных у китайских туристов стран "Пояса и пути"

Россия вошла в десятку самых популярных у китайских туристов стран, участвовавших в международном форуме "Один пояс — один путь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о развитии туристических отношений Китая со странами "Пояса и пути", предоставленный компанией Ctrip.

Отмечается, что первые три строчки в списке заняли Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Россия, в свою очередь, разместилась на седьмом месте по соседству с Камбоджей и Филиппинами.

Поднебесная стала главным поставщиком туристов для восьми стран из этого рейтинга. На первых трёх местах по данному показателю оказались Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Следом за ними идут Индонезия и Россия.

Кроме этого, согласно приведённым в документе данным, городами, откуда чаще всего выезжают китайские туристы в страны "Пояса и пути", стали Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Также в десятку вошли Чэнду, Чунцин, Нанкин, Куньмин, Ухань, Сиань и Ханчжоу.

Тем временем в десятку городов Китая, наиболее привлекательных для туристов, вошли такие мегаполисы, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в этом международном форуме "Один пояс — один путь". Выступая на церемонии открытия, российский лидер назвал односторонние санкции проявлением протекционизма.

Напомним, форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём участвует более 5 тысяч человек из 150 стран мира.