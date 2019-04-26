Путин посчитал односторонние санкции проявлением протекционизма

Российский лидер Владимир Путин отметил, что международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма. Об этом президент РФ сказал, выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

Как отметил Путин, одной из форм протекционизма являются односторонние нелегитимные "предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны".

— Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов, — приводит ТАСС слова главы государства.

По мнению Путина, Евразия может быть примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых и других проблем. И, как подчеркнул Путин, Москва заинтересована в плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами по ЕАЭС на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

— Именно на таких принципах вместе с нашими партнёрами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — строим Евразийский экономический союз, — сказал президент России.

Путин также добавил, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской инициативы "Пояса и пути" с другими интеграционными объединениями полностью вписывается в планы ЕАЭС.

По словам российского лидера, Евразийский союз нацелен на либерализацию экономических связей и с другими партнёрами.

— Заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли, с Ираном. В высокой степени готовности находятся аналогичные документы с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем, Египтом и Индией, — резюмировал глава государства.

Путин также напомнил и о развитии деловых связей с ЕС, поскольку "никакие текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии".

Форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём участвует более 5 тысяч человек из 150 стран мира.