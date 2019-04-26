Зампостпред РФ при ООН сравнил Порошенко с "уткой без ног"

Действующий президент Незалежной Пётр Порошенко, проигравший на выборах, скорее всего, не будет принимать никаких важных решений перед уходом со своего поста. Об этом заявил первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, теоретически пока остаётся возможность "сюрприза" от украинского лидера, но фактически все на Украине понимают, что президент уже даже не "хромая утка" (неформальное прозвище президента, который скоро покинет должность. — Прим. Лайфа), а "утка без ног".

Он отметил, что ряд процессов уже "застыл", и привёл в качестве примера стагнацию в судопроизводстве по переименованию УПЦ.

— Хочется верить, что возврат одиозных вещей на Украине к своего рода нейтральной точке уже начинается, — передаёт слова политика РИА "Новости".

При этом он отметил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому наверняка будет некомфортно работать с членами старого правительства, однако главное, по его мнению, — чтобы ему не мешали.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.