Бронепоезд Ким Чен Ына подогнали на вокзал Владивостока

Специальный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока с пригородной станции Океанской, где он находился во время визита политика.

Как сообщает ТАСС, последние три дня поезд был под надзором сотрудников северокорейской службы охраны.

Отмечается, что отъезд Ким Чен Ына из Владивостока намечен на 15:00 (08:00 мск).

Из города поезд отправится по Транссибирской магистрали в сторону Уссурийска до станции Барановский. После этого состав перейдёт на одноколейную дорогу в сторону границы. Ожидается, что путь в 300 километров от Владивостока до пограничной станции Хасан займёт от семи до девяти часов.

Лайф писал, что 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Путин остался доволен итогами переговоров на острове Русский во Владивостоке, а Ким Чен Ын пожелал России процветания. Также он подарил Путину меч, который "олицетворяет силу", и пригласил президента РФ посетить КНДР.